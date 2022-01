Jan Smit tekent nieuw contract met AVROTROS

'Jan Smit draagt met zijn programma’s bij aan dat wat AVROTROS nastreeft. Zowel als artiest als presentator weet hij dat muziek mensen verbindt. Daarnaast brengen de programma’s die door Jan gepresenteerd worden muziek van eigen bodem onder de aandacht. Ik ben heel trots dat Jan zich daar bij ons voor in blijft zetten', Bart Barnas, Mediadirecteur AVROTROS



Jan Smit: 'Al vele jaren geeft AVROTROS mij de kans om programma’s te presenteren waarmee we een podium geven aan Nederlandse artiesten. Zowel gevestigd als nieuw talent. Dat is iets wat ik wil blijven doen en ik belangrijk vind. Ik ben dan ook heel blij dat we dit de komende jaren samen voortzetten.'