OM eist vier maanden cel voor lekken informatie Lil' Kleine

Het OM eist vier maanden celstraf, waarvan twee voorwaardelijk, tegen een 22-jarige voormalige politiemedewerker van de eenheid Amsterdam. Hij zou vertrouwelijke informatie over Jorik Scholten (Lil' Kleine) hebben gelekt die op dat moment in het cellencomplex op het politiebureau vast zat. Ook verdenkt het OM hem van een poging tot een meisje (12) te bewegen tot ontucht en het tonen van seksuele beelden aan haar.

De inmiddels oneervol ontslagen politieman zou in februari 2022 zijn geheimhoudingsplicht hebben geschonden door informatie over de bekende arrestant met de buitenwereld te delen. Hierdoor heeft hij niet alleen een inbreuk gemaakt op de privacy van de betreffende BN-er, stelde de officier van justitie, maar heeft hij ook het vertrouwen van de samenleving in de politie geschaad. “Van een politiemedewerker mag en moet worden verwacht dat hij of zij integer handelt en betrouwbaar is”, aldus de officier van justitie.

Indruk maken

De 22-jarige verdachte bekent dat hij informatie over de arrestant via Snapchat naar een meisje heeft gestuurd. Een screenshot van dit Snapchat-gesprek is bij een juicekanaal terechtgekomen en door dit kanaal gepubliceerd. Vervolgens verschenen vele berichten op social media en werden de screenshots integraal verder verspreid.

‘Stom en dom’, verklaart de verdachte daarover. Hij hoorde tijdens het werken collega’s over de BN-er praten, zelf werkte hij niet in het cellencomplex. De informatie die hij opving heeft hij vervolgens gedeeld. Hij wilde indruk maken op het meisje en hoopte dat het tot een date zou komen, staat in zijn verklaring. Toen het nieuws over de screenshots zich snel verspreidde, heeft hij uit zichzelf aan een collega bekend dat hij het mogelijke lek was. Daarna heeft hij met andere collega’s gesproken en heeft hij zich open en meewerkend opgesteld.

Naaktfoto's

Uit onderzoek door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie blijkt dat hij ook aan anderen via WhatsApp informatie over de arrestant heeft gedeeld. VIK heeft vervolgens verder onderzoek in de Snapchat-accounts van de verdachte verricht. Er worden gesprekken uit 2020 gevonden met een account dat te koppelen is aan een toen 12-jarig meisje.

De verdachte, die destijds al bij de politie werkte, was toen 20 jaar. Hij zou het meisje verschillende ontuchtige berichten hebben gestuurd. Verder zou hij haar meerdere ‘dicpics’ hebben verzonden en filmpjes waarop hij masturberend te zien is. Hij zou het meisje hebben gevraagd om (naakt)foto’s van haarzelf naar hem te sturen en haar hebben aangezet ontuchtige of seksuele handelingen bij haarzelf te plegen. Er is echter geen bewijs gevonden dat ze hiervan ook beeldmateriaal naar hem heeft gestuurd.

Jong en kwetsbaar slachtoffer

De voormalige politieman heeft niet alleen de psychische maar ook de fysieke integriteit van het slachtoffer geschonden, zei de officier van justitie op zitting. “De kwetsbaarheid van een dergelijk jong slachtoffer is groot. Verdachte heeft op onaanvaardbare wijze de seksuele ontwikkeling van slachtoffer doorkruist, terwijl zij ongestoord hoort te kunnen groeien tot volwassenheid, zeker ook op seksueel vlak. Tegen een dergelijke scheefgroei in de seksuele en persoonlijke ontwikkeling dient een kind te worden beschermd.”