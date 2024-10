AVROTROS neemt deel aan het Eurovisie Songfestival 2025

AVROTROS neemt deel aan het Eurovisie Songfestival 2025 in Zwitserland. Na maandenlange gesprekken en overleggen heeft de omroep voldoende garanties van de EBU dat er structurele veranderingen worden doorgevoerd bij het muziekfestival. Joost Klein is de kans geboden opnieuw deel te nemen. Maar uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen te bedanken voor dit aanbod. De inschrijving voor nieuwe songs voor 2025 is vanaf nu geopend.

Veranderingen bij het Eurovisie Songfestival

AVROTROS heeft samen met andere landen tijdens en direct na de editie in Malmö aangedrongen op structurele veranderingen voor en achter de schermen van het Songfestival. Met het pakket aan maatregelen dat er nu ligt, is de omroep tevreden en kijkt positief naar de toekomst. Er zijn concrete veranderingen ingevoerd, zoals:

het aanstellen van een safety manager in de artiesten-omgeving;

het ernstig terugdringen van het filmen achter de schermen;

een ‘safe space’ voor artiesten achter de schermen waar ze niet gestoord worden;

een crisisteam bestaande uit vertegenwoordigers van de EBU, deelnemende landen en de organiserende omroep, zodat zwaarwegende besluiten democratisch tot stand komen;

aanstelling van Martin Green als nieuwe directeur Songfestival die toezicht houdt op deze veranderingen

AVROTROS blijft dit proces nauwlettend volgen, maar is hoopvol en heeft vertrouwen in de vernieuwing van het grootste muziekfestival van Europa.

Inschrijving geopend

AVROTROS opent de inschrijving voor de Nederlandse inzending voor het 69e Eurovisie Songfestival in Zwitserland in mei 2025. Artiesten, componisten, tekstschrijvers, producers en platenlabels worden uitgenodigd om een authentieke, onderscheidende en competitieve song in te zenden. Inschrijven kan vanaf nu tot vrijdag 22 november 23.59 uur via songfestival@​avrotros.nl .