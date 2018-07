Vaker controles op brugspringers en havenduikers

Bruggen en havens zijn deze bloedhete zomer weer geliefd bij jongeren. In plaatsen als Zierikzee, Rotterdam, Zwolle en Oost-Souburg duiken ze van bruggen en duiken in havens.

Tot ongelukken heeft het nog niet geleid. De eerste boetes van 140 euro zijn al uitgedeeld. ‘Bewoners zien die capriolen van de jeugd en vinden het gevaarlijk. Tot nu toe is er gelukkig niets gebeurd.

Reuze spannend

Haar collega Maaike van Osta van basisteam Walcheren neemt met enige regelmaat een kijkje bij de draaibrug over het kanaal Walcheren ter hoogte van Oost-Souburg. De jeugd vindt het reuze spannend vanaf de draaibrug naar beneden in het kanaal te springen. ‘Duiken vanaf de kade wordt gedoogd naar niet vanaf de draaibrug. Dat is echt gevaarlijk. Want onder de brug ligt veel troep.’ Handhaven is een taak van de provincie en/of de gemeente maar wijkagenten houden uiteraard ook een oogje in het zeil. Maaike: ‘Uitzonderingen daargelaten maar dit jaar hebben we minder last van brugspringers. Onze campagne dit jaar op instagram werpt vruchten af.’

Halsbrekende toeren

In Zwolle en Zierikzee praten ze wel anders. Onder de brandende zon haalt een jongen halsbrekende toeren uit om bovenop de zwarte gietijzeren brug te komen. Dan is het staan, even diep ademhalen op deze hoogte en vervolgens de sprong. Beneden wacht het koele water van de Willemsvaart in Zwolle.

'Bewoners zien die capriolen van de jeugd en vinden het gevaarlijk. Ze zitten hier ook dicht bij een oude sluis, maar er is geen vaarverkeer’, vertelt wijkagent Karin den Besten. ‘We zitten nu nog in het stadium dat we geen boetes uitschrijven, maar als de waarschuwing genegeerd blijft, zal dat wel gaan gebeuren.’

Overlast

Het complex vormt al jaren een illegaal Zwolse zwemparadijs. Karin: ‘Het verschil met nu is, dat voorheen het aantal hittedagen kleiner was. De huidige hete periode houdt momenteel al een tijdje aan. Je ziet dat het groepen jongeren trekt. Soms zitten hier wel vijftig jongeren. Naast gevaarlijke situaties levert dat ook overlast op voor de bewoners. Er ligt rommel, er is veel lawaai. Daar controleren wij op, maar ook de gemeente en de jeugdwerker.’