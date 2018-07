Enorme drugsvangst Rotterdam: cacao gemengd met hasj

Op de bewuste maandag waren er tijdens een politiecontrole twee mannen aan het werk bij het pand. Er zou worden gehandeld in oud ijzer, was steeds het verhaal van vorige bezoekjes. Na een rondje door het pand, bleek de handelswaar niet in de buurt van oud ijzer te komen. In een geïmproviseerde keuken werden pallets gevonden met grote zakken. Het lijkt er sterk op dat alle zakken een mengsel bevatten van cacao en hasj, in totaal ruim 8000 kilo. De mogelijke straatwaarde: enkele miljoenen. Daarnaast zagen de verbalisanten grote hoeveelheden grondstoffen en apparatuur, persen, pannen, kookapparatuur en een zeef voor het vervaardigen van softdrugs. In een doos zat ook nog 96 kilo vermoedelijk hasj. Het NFI gaat de in beslag genomen mengsels onderzoeken.

Voorgeleid

Twee mannen, een 49-jarige Rotterdammer en 46-jarige man uit Den Haag, werden aangehouden. De Rotterdammer is inmiddels heengezonden, de Hagenees is donderdag 27 juli voorgeleid en zit voorlopig nog vast.