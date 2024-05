Wapensystemen Zr.Ms. Karel Doorman werken weer

Zr.Ms. Karel Doorman is weer op weg naar de Rode Zee voor operatie Aspides. 'Het schip had te maken met technische problemen aan een van de wapensystemen. Die zijn nu verholpen', zo meldt het ministerie van Defensie zondag.

Vertraging opgelopen

Het logistiek ondersteunings- en bevoorradingsschip heeft een vertraging opgelopen van enkele dagen, maar is nu weer volledig inzetbaar. Naar verwachting is het begin volgende week in de Rode Zee.

Brandstof

Zr.Ms. Karel Doorman gaat daar militaire schepen voorzien van brandstof zodat die het gebied daarvoor niet hoeven te verlaten. De vaartuigen maken ook deel uit van Aspides. De operatie is bedoeld een vrije doorvaart te handhaven. Die is niet meer vanzelfsprekend sinds de aanvallen van Houthi’s. In het zeegebied is verder vraag naar medische capaciteit. Daar kan Zr.Ms. Karel Doorman eveneens in voorzien.