Drentse sexclub in de as na grote brand

Sexclub Continental in het Drentse De Kiel is vannacht tot de grond toe afgebrand.

De brand in het pand woedde aan de Orvelterweg. De brandweer is met meerdere korpsen aanwezig en laat het vuur gecontroleerd uitbranden.

De club, gevestigd in een boerderij, kan als verloren worden beschouwd. Op het moment dat de brand uitbrak, was de seksclub gesloten. De politie heeft de plaats van de brand als plaats delict ingesteld. Het is nog onduidelijk hoe de brand is begonnen.

In 2014 was er ook al brand in de club. Die brand werd veroorzaakt tijdens het ontmantelen van een hennepplantage.