Zon maakt plaats voor regen en onweer

Vooral onweer in Oosten

'Komende nacht zijn er opklaringen en blijft het droog, lokaal kan er een mistbank ontstaan. De minimumtemperatuur ligt rond 13°C en de wind is zwak en veranderlijk. Donderdagochtend schijnt eerst nog op veel plaatsen de zon. Van het zuiden uit neemt de bewolking toe en vooral in de middag en avond zijn er perioden met (buiige) regen. Vooral in het oosten kan er ook onweer voorkomen', aldus het KNMI.

Tot 15 millimeter regen

Op veel plaatsen valt 5-15 mm, lokaal meer. De maximumtemperaturen lopen uiteen van 21°C vlak aan zee tot lokaal 27°C in het oosten. De wind is zwak tot matig en komt eerst uit richtingen tussen oost en zuid maar trekt in de loop van de dag aan naar matig uit een noordoostelijke richting.

Windstoten

Later in de middag en in de avond wordt de wind noord tot noordwest en neemt toe naar matig tot vrij krachtig, langs de kust naar krachtig tot hard, 6-7 Bft. De wind wordt vlagerig met windstoten van 50-75 km/u, aan de westkust en in de Limburgse heuvels is er kans op zware windstoten van 75 km/u.