Drukte in Frankrijk op 2e zwarte zaterdag

In Frankrijk is het zoals verwacht erg druk op de routes naar het zuiden. De drukte kwam vrij laat op gang. Pas rond 08.00 uur ontstonden de eerste serieuze files op de Autoroute du Soleil.

Op de A7 tussen Vienne en Orange begon het met een half uur vertraging en die liep tegen 11.30 uur op tot 3 uur. Vakantiegangers onderweg op de A9 naar Spanje kwamen bij Montpellier ook in de file met ruim een uur oponthoud. Ook de alternatieve route door Midden-Frankrijk via de A71 en de A75 van Clermont-Ferrand naar Narbonne was vandaag geen optie. Ook daar liep de wachttijd op tot meer dan 3 uur. Vakantieverkeer onderweg op de A10 naar Bordeaux en de Spaanse grens ondervonden net zoveel vertraging.

Om 12.30 uur stond er in Frankrijk 646 kilometer file.

In de overige doorreislanden zorgden vooral terugkerende vakantiegangers voor veel files. Net als vorige week is in Duitsland de route naar Scandinavië het grootste knelpunt. Vanaf Osnabrück tot aan de Deense grens liep de wachttijd op tot ruim 2, 5 uur.

Opvallend is de vertraging van Kroatië naar Slovenië, bij de grens liep de wachttijd op tot een uur. Op de grens tussen Oostenrijk en Slovenië is de wachttijd bij de Karawanken tunnel in beide richtingen ruim een uur.

In Oostenrijk is het vervolgens op de A10 van Villach tot aan de Duitse grens bij Salzburg/Autobahn op veel plaatsen filerijden.

In Zwitserland heeft het verkeer vanuit Italië bijna 2 uur oponthoud voor de Gotthardtunnel. De langste files in Italië staan op de A22 Brenner-Verona. In beide richtingen loopt de vertraging op tot 2 uur.

De verkeersdrukte in Europa heeft inmiddels zijn hoogtepunt achter de rug en zal de komende uren fors afnemen.