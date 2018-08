122 kilo cocaïne tussen Ferro-nikkel

Brazilië

De cocaïne zat verstopt in tassen in een container die afkomstig was uit Brazilië. De container was geladen met Ferro-nikkel. De lading was oorspronkelijk bedoeld voor een bedrijf in Rotterdam. De drugs zijn inmiddels in beslag genomen en vernietigd.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband tussen OM, Douane, Zeehavenpolitie en FIOD, heeft de zaak in onderzoek.