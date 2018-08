Doorzoeking leidt tot aanhouding belastingadviseur (61) uit Delft

Nadat agenten eerder al op vrijdag 10 augustus een doorzoeking in een woning bij een belastingadviseur aan de A.M. de Jonglaan in Delft deden en een deel van de bedrijfsadministratie in beslag namen, hebben agenten maandag de bewoner, een 61-jarige Delftenaar aangehouden op verdenking van oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en verduistering. Dit meldt de politie maandag.