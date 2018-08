Politiehond bijt inbreker in bil

Een van de mannen werd door de hond in zijn bil gebeten. De inbrekers, twee Oost-Europese mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn aangehouden.

Bewoners van de Hoeker zagen om ongeveer 03.30 uur vannacht dat er werd ingebroken in een auto. Zij belden de politie. Maar voordat die op de Hoeker aankwamen, gingen de twee er al vandoor. Bij de zoekactie die volgde, werd ook en helikopter ingezet. Met de warmtebeelden die het personeel van de helikopter gebruikte werden de twee al snel gelokaliseerd.

De oudste van de mannen, een 28-jarige man, werd gezien bij de Harreweg. Hij had zich verscholen, maar dat hielp hem weinig. Agenten met een politiehond werden door de Heli-bemanning naar de man geleid en zodoende kon hij worden aangehouden. Hij verzette zich nog wel, maar ook dat hielp hem niet.

Zijn ‘collega-inbreker’ had een lastiger plek gevonden om zich voor de agenten te verstoppen. Hij zit in een sloot aan de Harreweg. Hij weigerde te reageren op het aanroepen van agenten en ook de hond maakte in eerste instantie geen indruk op hem. Totdat de hond naar hem beet, toen koos hij eieren voor zijn geld en kwam uit de sloot. Hij bleek onder andere in zijn bil te zijn gebeten en had daardoor oppervlakkige wondjes opgelopen. Ook deze man, 21 jaar oud, is aangehouden.

De mannen zijn ingesloten en naar de inbraak zal nader onderzoek worden gedaan. Ook is het mogelijk dat de twee al eerder die nacht actief zijn geweest in de wijk en daarom vraagt de politie aan eventuele andere slachtoffers om in dat geval ook aangifte te doen.