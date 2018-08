Boete voor voorman Pegida vanwege te laat melden demonstratie Enschede

Dinsdag heeft de kantonrechter van de rechtbank in Almelo de voorman van Pegida Nederland een geldboete van 750,- euro opgelegd omdat hij een demonstratie op 12 november 2017 in Enschede niet op tijd heeft aangemeld bij de gemeente. Dit meldt de rechtbank dinsdag.

Demonstratie

De kantonrechter moest twee vragen beantwoorden: Is er sprake van een demonstratie of manifestatie en zijn de regels overtreden? Op beide vragen is het antwoord ja. De anti-islambeweging demonstreerde tegen de bouw van een moskee in Enschede. Dat er niet veel mensen waren die het zagen doet er niet toe. Beelden van de demonstratie zijn later gepubliceerd via onder andere Youtube.

In strijd met regels

Ook staat vast dat is gehandeld in strijd met de regels die er zijn om een demonstratie te houden. Zo staat in de verordening van de gemeente Enschede dat een demonstratie minimaal 48 uur van te voren moet worden aangekondigd. Dat is hier niet gebeurd. “Er is enorm veel vrijheid in dit land, je kunt demonstreren, maar er zijn wel enkele regels in verband met bijvoorbeeld de openbare orde en veiligheid waar men zich aan dient te houden’, besloot de kantonrechter. De voorman van Pegida heeft aangegeven af te zien van hoger beroep.