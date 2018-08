Twaalf gemeenten starten met planten minibos

De twaalf Tiny Forest partnergemeenten die dit najaar hun eerste minibos aanplanten zijn: Almere, Alphen aan den Rijn, Apeldoorn, Den Bosch, Goes en omstreken, Groningen, Hardenberg, Leiden, Maastricht, Meppel, Uithoorn en Utrecht. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Zo’n minibos in de buurt zorgt voor een gezondere leefomgeving en brengt buurtbewoners dichter bij elkaar. Na de oproep van IVN Natuureducatie begin juni om partnergemeente te worden meldden 55 gemeenten zich aan, waaruit de eerste twaalf geselecteerd zijn. Zij leggen de komende drie jaar in totaal 56 Tiny Forests aan in samenwerking met IVN, scholen en buurtbewoners.