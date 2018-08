Explosie door mogelijk explosief Johan Huizingalaan Amsterdam

Rond 01.50 uur kreeg de meldkamer meerdere meldingen dat er een harde knal was gehoord. Politiemensen troffen op de locatie een vernield bushokje aan. Ook bleek een deur van een naastgelegen pand, restaurant Marovaan, beschadigd te zijn. De recherche doet onderzoek naar het explosief en de persoon of personen die hiermee te maken hebben. De locatie is dichtbij de plek waar in de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 augustus en in de nacht van maandag 13 op dinsdag 14 augustus twee beschietingen hebben plaatsgevonden. De recherche onderzoekt of er een verband is tussen de zaken.