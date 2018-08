Communicatiestoring Schiphol weer voorbij

Er was vanmiddag een storing in het communicatiesysteem van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).

Via dat systeem verloopt het contact tussen de luchtverkeersleiding en piloten. Om de veiligheid te waarborgen heeft LVNL het vliegverkeer afgebouwd. Inmiddels is het vliegverkeer opnieuw opgestart. Het kan nog even duren totdat de situatie op Schiphol weer helemaal normaal is.

Advies: Houd nog tot vanavond rekening met mogelijke vertragingen.