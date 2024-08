Defensie neemt maatregelen tegen overlast rond vliegbasis Gilze-Rijen

Defensie, de gemeente en omwonenden hebben elkaar in een intentieverklaring gevonden. 'Deze is zaterdag 31 augustus ondertekend', zo meldt het ministerie van Defensie vandaag.

Vliegbewegingen beperken

'Defensie streeft ernaar het aantal vliegbewegingen rond Vliegbasis Gilze-Rijen te beperken. Daarnaast komen er maatregelen om overlast voor omwonenden te verminderen', aldus Defensie. De wettelijke normen voor vliegbewegingen, geluid en omgevingskwaliteit rond Vliegbasis Gilze-Rijen moeten voor 2030 officieel worden vastgelegd. Dat gebeurt in een zogenaamd luchthavenbesluit.

Aangepaste vliegroutes

Door de goede samenwerking met omwonenden en de lokale overheid loopt Defensie hierop vooruit. Nu al spant de krijgsmacht zich in om het vliegverkeer niet te laten groeien en overlast te beperken. Zo worden de meest bebouwde gebieden in de omgeving van Hulten, Molenschot, Gilze en Rijen meer ontzien door aangepaste vliegroutes.

Vluchten beter verdeeld

Ook worden vluchten beter verdeeld over verschillende aanvliegroutes. Verder is er op de vliegbasis een meer centraal gelegen heuvel (slope) aangelegd voor het oefenen van helikopterlandingen. Dit heeft geleid tot minder geluidshinder voor omwonenden. De betrokken partijen evalueren de uitkomsten van de maatregelen in 2028.

Naast elkaar

Burgemeester Derk Alssema van de gemeente Gilze en Rijen is blij met de overeenkomst. “We stonden tegen over elkaar en staan nu echt naast elkaar. Omwonenden, Defensie en de gemeente blijven in gesprek met elkaar over de voortgang van de inspanningen van Defensie om het aantal vliegbewegingen en overlast te verminderen.”

Geoefendheid op peil

Commandant Defensie Helikopter Commando (DHC) commodore Pier Schipmölder is tevreden over de inhoud van de overeenkomst.

“We treffen maatregelen met als randvoorwaarde dat voor onze huidige opdracht de geoefendheid op al onze taken op peil blijft. Deze randvoorwaarde heeft de volledige instemming van de omwonenden."

Uniek moment

René Peerenboom, onafhankelijk voorzitter van het overleg, toonde zich eveneens tevreden. "De opdracht van Defensie wordt steeds belangrijker en groter. Tegelijk stellen omwonenden hogere eisen aan de kwaliteit van hun leefomgeving”, zegt hij. “Daarom ben ik trots dat gemeente, omwonenden en Defensie hierin een balans hebben gevonden om toch de geluidshinder te verminderen.

Het grote voordeel is dat Defensie nu al maatregelen neemt om overlast te beperken. We gaan niet wachten op een nieuw luchthavenbesluit. Hierdoor besparen we veel tijd. Dat is positief voor alle omwonenden."

Eerdere maatregelen

Defensie trof in de afgelopen jaren al diverse maatregelen om de overlast rond Vliegbasis Gilze-Rijen te beperken. Zo ligt er rondom het terrein een geluidsmeetnet. Ook voerde de GGD onderzoek uit naar de geluidsbeleving en slaapverstoring.

Het aantal klachten verminderde sindsdien. Ook zijn er constructieve gesprekken gevoerd met omwonenden en de gemeente. Dat geeft alle partijen het vertrouwen dat de intentieverklaring een goede basis is voor een breed gedragen Luchthavenbesluit.