Man wil 'graag' aangehouden worden en vernielt daarom ruiten van drie politieauto’s

Een 41-jarige man is afgelopen nacht in Tilburg aangehouden nadat hij bij drie politieauto’s de ruiten had ingeslagen. 'De man deed dit naar eigen zeggen omdat hij aangehouden wilde worden', zo meldt de politie zaterdag.

Steen door ruit gebouw gegooid

Vrijdag in de late avond worden agenten geroepen naar een vernieling op de Spoorlaan in Tilburg. Daar heeft een man met een steen een ruit van een gebouw ingegooid. De dader staat keurig op de politie te wachten, bekent de vernieling en vraagt om aangehouden te worden.

Harde klappen

Agenten noteren echter alleen alle gegevens en vorderen de man daarna om te vertrekken. Enkele uren later, kort na 04.00 uur, horen agenten die aan het werk zijn op het politiebureau aan de Stationsstraat in Tilburg enkele harde klappen.

Aangehouden

Zij gaan naar buiten waar de eerdere verdachte (41 jaar, zonder vaste woon of verblijfplaats) tussen twee geparkeerde politieauto’s zit met zijn handen in zijn nek. Dan zien de agenten dat de ruiten van drie politieauto’s zijn ingeslagen. Deze keer wordt de man wel aangehouden. Waarom hij een wens had om de cel in te gaan is niet duidelijk geworden.