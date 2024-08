Politie stuit op 3.300 kilo vuurwerk en gestolen auto-onderdelen op bedrijventerrein

Bij de controle van een bedrijf aan de Katwijkerlaan in Pijnacker is afgelopen dinsdag 27 augustus ruim 3.000 kilo vuurwerk aangetroffen. 'Behalve het vuurwerk zijn onderdelen van gestolen auto’s en chemicaliën die gebruikt worden bij hennepkwekerijen in beslag genomen', zo meldt de politie vrijdag.

Zeecontainerverhuur

De goederen zijn aangetroffen tijdens de controle van een bedrijf dat zeecontainers verhuurt. Meer dan honderd containers zijn hier dinsdag 27 augustus gecontroleerd. Daarbij is zo’n 3.300 kilo aan professioneel vuurwerk aangetroffen. Dit vuurwerk is verboden voor consumenten. Ook zijn tientallen mobiele telefoons, bijna negenhonderd liter chemicaliën die gebruikt worden bij hennepkwekerijen en onderdelen van gestolen auto’s aangetroffen. Deze goederen en twee zeecontainers zijn in beslag genomen voor onderzoek.

Ondermijning

De politie en de gemeente Pijnacker-Nootdorp trekken samen op in de aanpak van dit soort ondermijning. Ondermijning is een gevolg van verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de ‘gewone’ maatschappij en de onderwereld vervagen. De aanpak hiervan is integraal georganiseerd, waarbij de overheid samenwerkt met bedrijven en burgers. De politie levert hierbij een belangrijke bijdrage, samen met partners zoals gemeenten, de Belastingdienst en de Douane, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie.

'Aanpak georganiseerde criminaliteit blijkt succesvol'

Burgemeester Björn Lugthart van Pijnacker-Nootdorp vindt het goed om te zien dat de verbeterde aanpak van georganiseerde criminaliteit in de gemeente Pijnacker-Nootdorp succesvol blijkt. ‘Op initiatief van een speciaal team ‘ondermijning’ vinden er regelmatig controles plaats in onze gemeente. Hierbij wordt nauwer samengewerkt tussen de gemeente, de politie en andere partners zoals de Douane, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Daarnaast betrekken we inwoners en ondernemers meer bij deze aanpak, zodat zij signalen beter leren herkennen en sneller verdachte situaties melden. Zo kunnen we gerichter en effectiever optreden. Onze gemeente schoon, heel en veilig houden lukt alleen als we dat met elkaar doen.’’