Man in Gorinchem heeft 144 lachgasflessen in woning

Bij de controle van een bovenwoning in het centrum van Gorinchem werden vrijdagochtend 114 lachgasflessen aangetroffen. Dit meldt de politie.

Bewoner aangehouden

'Er waren 16 daarvan nog vol. Daarnaast werden enkele tientallen grammen hennep gevonden en twee verboden wurgstokken. De 56-jarige bewoner is aangehouden', aldus de politie.

Signalen

De controle aan de Kruisstraat werd samen met de gemeente uitgevoerd nadat er anoniem via M. (Meld Misdaad Anoniem) signalen waren binnengekomen dat er in de woning illegale dingen zouden plaatsvinden. De burgemeester heeft besloten het pand per direct voor twee weken te sluiten.