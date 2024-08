Zwanenburgbaan bij goed zicht weer inzetbaar voor landend vliegverkeer in zuidelijke richting

ILS vernieuwd

LVNL werkt sinds half juni aan het vernieuwen van het Instrument Landing System (ILS) van deze baan. Dit systeem zorgt voor de veilige begeleiding van vliegtuigen naar de landingsbaan. Na de werkzaamheden op de grond waren er de afgelopen twee weken meetvluchten noodzakelijk om het systeem te testen. Na de positieve meetvlucht van afgelopen nacht heeft LVNL de baan vanochtend direct weer beschikbaar gesteld voor gebruik.

Twee weken eerder dan gepland

Naast de beschikbaarheid van baan 18C, is het nu ook weer mogelijk om bij goed zicht parallel te landen op de Zwanenburgbaan en de Polderbaan. LVNL heeft bij de werkzaamheden prioriteit gegeven aan baan 18C om de hinder in de omgeving zo snel als mogelijk te beperken. Bovendien waren de weersomstandigheden gunstig. Hierdoor is het gelukt om de baan twee weken eerder dan de oorspronkelijke planning weer in gebruik te nemen. Met de ingebruikname van 18C vervalt het aangepaste baangebruik, waarbij tijdelijk extra inzet van de Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan noodzakelijk was.

Betrouwbaarheidsperiode

Bij verminderd zicht kan de baan nog niet worden ingezet als landingsbaan. Dit kan pas na een betrouwbaarheidsperiode. Volgens internationale veiligheidseisen moet na de werkzaamheden het ILS namelijk gedurende circa dertig dagen betrouwbaar en stabiel werken. Na de betrouwbaarheidsperiode kan de baan weer in alle zichtomstandigheden veilig als landingsbaan worden ingezet.

Meetvluchten voor baan 36C

De Zwanenburgbaan is de enige baan op Schiphol waarop vanuit zowel noordelijke (18C) als zuidelijke richting (36C) kan worden geland. Er volgen daarom nog meetvluchten voor de andere richting. Deze meetvluchten van drieënhalf uur zijn gepland in de nacht van dinsdag 10 september op woensdag 11 september en van woensdag 11 september op donderdag 12 september tussen 01:00 en 05:00 uur. Door de meetvluchten in de nacht uit te voeren blijft preferent baangebruik mogelijk, waardoor de hinder voor de omgeving, reizigers en partners zo beperkt mogelijk blijft. Mocht het door onvoorziene omstandigheden (zoals weeromstandigheden) niet mogelijk zijn om de meetvluchten uit te voeren, zijn de reservevluchten op vrijdag 13 september en zaterdag 14 september. Daarna is de Zwanenburgbaan, bij goed zicht, ook weer inzetbaar als landingsbaan in de noordelijke richting.

Uitleg ILS

Bij een nadering met behulp van het Instrument Landing System (ILS) wordt gebruik gemaakt van een systeem dat op de grond staat. Dit is een radionavigatiesyteem dat de vliegtuigen ondersteunt om via een rechte lijn en vaste daalhoek geleidelijk te dalen naar de landingsbaan. Het ILS begeleidt het vliegtuig naar de juiste plek op de landingsbaan om veilig te landen. Het ILS zendt een signaal uit, dat vliegtuigen op ongeveer 11 kilometer vanaf de landingsbaan kunnen oppikken.