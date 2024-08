CBS: Toename van aantal personen in de bijstand

Eind juni 2024 ontvingen 405.000 personen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. 'Dit is een stijging van 6.000 personen (ruim 1 procent) vergeleken met vorig jaar juni', zo meldt het CBS vrijdag.

Meer mannen met bijstand

'De toename komt vooral doordat meer mannen een bijstandsuitkering ontvingen. Het aantal mannen in de bijstand steeg met 5.000 (3 procent)', aldus het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers.

4e kwartaal op rij

Het is het vierde kwartaal op rij dat het aantal bijstandsgerechtigden hoger is dan een jaar eerder. Daarvoor was het aantal mensen met een bijstandsuitkering juist negen kwartalen achter elkaar lager.