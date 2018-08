Drie reuzen uit Frankrijk lopen door Leeuwarden

In Leeuwarden worden vandaag en het weekend zo'n 450.000 mensen verwacht. Wanneer je door de straten loopt van de Culturele hoofdstad is de kans zeer groot dat je drie reuze tegen het lijf loopt. Het gaat om reuzen van het Franse straattheatergezelschap Royal de Luxe.

De indrukwekkende Reuzen lopen drie dagen lang door de straten van Leeuwarden. Tientallen medewerkers hangen aan touwen en in trapezes, om de voeten vooruit te plaatsen. Geloof ons: dit wordt onvergetelijk.

Slapen in openbare ruimte

De Reuzen torenen hoog boven huizen uit en lopen verschillende routes, terwijl ze een uniek verhaal uitbeelden dat geïnspireerd is op Fryslân. Tijdens de lunchpauze nemen de Reuzen een powernap en overnachten gewoon in het openbaar. Loop overdag met ze mee, bezoek ze ’s nachts, luister naar hun diepe ademhaling en schuif gerust aan bij hun ontbijt. Ze vreten je niet op.

Nederlandse première

Royal de Luxe is onbetwist het meest bekende straattheatergezelschap ter wereld. Hun Reuzen maakten al heel wat kilometers. Ze traden op in Chili en Canada, in Mexico en IJsland. Na wereldsteden als Barcelona, Berlijn en Londen, beleven de reuzen in Leeuwarden hun Nederlandse première.