Mega- wespennest aangetroffen op zolder in Lieshout

Op een zolder van een garage in Lieshout is een gigantisch wespennest ontdekt. Volgens ongedierte bestrijder Theodoor Biemans is het nest goed voor 12000 wespen, zo meldt hij tegenover het Eindhovens Dagblad.

Riky van Stiphout bleef maar last van wespen houden en ging zelf op onderzoek uit. Ze was stomverbaasd toen zij de zolder van haar garage controleerde. Ze trof daar achter een schot een gigantisch wespennest aan van ruim een meter doorsnee. "Ik zag wel veel wespen vliegen, maar dat het zo groot was had ik echt niet zien aankomen."

Eerder had ze zelf al een kleiner nest van wespen weggehaald, maar de overlast werd niet minder. Toen ze gisteren met een vriendin verder op onderzoek uitging, trof ze het meganest aan in een hoek op zolder van haar garage.

Ook ongediertebestrijder Theodoor Biemans, die kwam kijken, heeft een wespennest van dergelijke grootte nog nooit gezien. "Het is zeker een meter bij een meter.''

Biemans schat dat er zeker 12.000 wespen in het nest leven. "De aanvliegroute van en naar het nest was de drukste die ik ooit gezien heb. Het was net Schiphol op een drukke vakantiedag!"

Het nest is inmiddels bestreden en nu is het wachten tot de wespen dood gaan. Ook dan pas kan echt worden bekeken hoe groot het nest is.

https://www.facebook.com/theodoor.biemans/videos/1608443959283311/