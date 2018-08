Storing treinverkeer verholpen: woensdag normale dienstregeling

De storing in de besturingssystemen van het treinverkeer rondom Amsterdam is verholpen. Dat betekent dat de treinen vandaag in de normale dienstregeling kunnen starten. Doordat misschien nog niet alle treinstellen op de juiste tijd op de juiste plek kunnen zijn, kan de trein korter zijn dan normaal. Reizigers moeten rekeninghouden met mogelijk etra drukte. Dit meldt de NS op de website.

De NS had dinsdagavond te maken met verschillende stremmingen op Schiphol en in en rond Amsterdam. Op Schiphol was het treinverkeer begin van de avond stilgelegd omdat een winkeldief het spoor op is gevlucht. 'Door een persoon op het spoor rijden er geen treinen van en naar Schiphol Airport', zo liet de NS dinsdagavond weten.

Update 19.20 uur

Later op de dinsdagavond was er geen treinverkeer rond Amsterdam mogelijk vanwege een grote een grote sein- en wisselstoring. 'Van en naar Amsterdam Centraal rijden er geen treinen en van en naar Weesp rijden er geen treinen en van en naar Schiphol Airport rijden er door de grote storing geen treinen', aldus de NS. De extra reistijd kan oplopen tot 120 minuten en dit duurt tot de rest van de dag.

Update 20.00 uur

Voor de grote storing op de verkeersleidingspost in Amsterdam is zojuist door ProRail 'einde incident' gemaakt. 'De systemen werken weer en het treinverkeer kan 'mogelijk' langzaam weer opgestart worden. Dit is nog een ingewikkeld proces', zo liet ProRail om 20.00 uur weten.

Update 20.40 uur

De systemen op verkeersleidingspost Amsterdam zijn wederom uitgevallen. 'Opstart van het treinverkeer rondom Amsterdam is niet mogelijk', zo meldt ProRail om 20.40 uur. 'Zoek voorlopig alternatief vervoer en raadpleeg de reisplanner van NS online. ProRail werkt hard aan een oplossing', aldus ProRail.