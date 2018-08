Politie verricht 3 arrestaties na poging liquidatie Moezelhavenweg

TGO

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) van de politie sas sinds dinsdagochtend bezig met het onderzoek. Uit dat onderzoek werd duidelijk dat er meer verdachten bij betrokken waren. De gebruikte vluchtauto, een Audi Q5, werd na een Burgernetmelding aangetroffen op de A.A.H. Struijckenkade.

Aanhoudingen

Nader onderzoek bracht het rechercheteam bij een woning in Slotermeer. Een arrestatieteam hield in de directe omgeving van de woning de eerste verdachte aan en later in de tuin van de woning nog twee verdachten. Alle verdachten zijn mannen. De drie verdachten zijn naar een cellencomplex overgebracht. Zij zullen in verzekering gesteld worden en in de volledige beperkingen komen te zitten.