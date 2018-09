Twee aanhoudingen in onderzoek overval

De overval vond plaats op 1 juli 2017. Eén overvaller bedreigde toen een personeelslid met een mes en ging er vandoor met een geldbedrag. De politie startte direct een onderzoek. De bewakingsbeelden van de overval werden getoond in het TV-programma Opsporing Verzocht. Dit leverde diverse goede tips op waar de recherche verder mee kon. In combinatie met eigen onderzoek kwamen beide verdachten in beeld. Beide jongemannen werden begin deze week aangehouden. De 18-jarige bekende dat hij dat overval daadwerkelijk had gepleegd. De 17-jarige had hand en spandiensten verricht voor de overval. Tegen de twee werd proces-verbaal opgemaakt. Het is aan het Openbaar Ministerie om de strafrechtelijke vervolging te bepalen. Het duo zit nog vast.