Verdachte van aanranding meldt zich bij de politie

De politie deelde vorige week in het opsporingsprogramma Bureau 020 van AT5 camerabeelden waarop te zien was hoe de man op vrijdag 8 juni meerdere vrouwen betastte. De man werd niet volledig herkenbaar in beeld gebracht omdat hij van de Officier van Justitie twee weken de tijd kreeg om zich te melden. De man herkende zichzelf op de beelden, waarna hij zich op woensdag 12 september bij de politie heeft gemeld. Hij is aangehouden en verhoord. Na het verhoor is hij heengezonden, wat betekent dat hij in vrijheid de beslissing van het Openbaar Ministerie mag afwachten of hij strafrechtelijk vervolgd zal worden.