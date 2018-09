Veel verdriet en verslagenheid om kerkbrand, veel mensen moesten huilen

De zeer grote brand, die zaterdag aan het begin van de avond uitbrak in de Sint Urbanus kerk in wijk Bovenkerk in Amstelveen, is vermoedelijk ontstaan in de meterkast. Dit heeft de brandweer laten weten.

Brand verspreidde zich zeer snel

Zaterdagavond werd de brandweer om 18.50 gealarmeerd voor een brand in de Urbanuskerk in de gemeente Amstelveen. De brand verspreidde zich snel. De brandweer schaalde daarom direct op naar zeer grote brand.

Meterkast

'In de kerk was op dat moment alleen de pastoor aanwezig die de brand, die vermoedelijk in de meterkast is ontstaan, heeft ontdekt. De brandweer ontruimde uit voorzorg een aantal omliggende woningen', aldus de brandweer.

Sein brand meester, zeer veel schade

Rond 23.30 kon de brandweer het sein brand meester geven. Er is veel schade aan het kerkgebouw. In de kerktoren heeft geen brand gewoed. Bewoners van twee naastgelegen woningen kunnen nog niet terug naar hun woning.

Burgemeester Bas Eenhoorn

'Het is verschrikkelijk dat dit boegbeeld van Bovenkerk en Amstelveen door brand ernstig is beschadigd. We hopen zo snel mogelijk meer zicht te krijgen op de omvang van de schade. Ik leef mee met de bewoners uit de buurt', aldus de burgemeester van Amstelveen.

Gerenoveerd

De Sint Urbanuskerk die de beroemde architect dr. P.J.H. Cuypers bouwde, tussen 1873 en 1889, was onlangs compleet gerenoveerd. Het voor Bovenkerk en Amstelveen markante gebouw staat op de Rijksmonumentenlijst.

Veel verdriet en verslagenheid

Zaterdagavond is in het naast de kerk gelegen Noorddamcentrum een opvang gerealiseerd voor alle parochianen om hun verdriet en verslagenheid te verwerken. Veel mensen die naar de brand waren gekomen moesten huilen en zochten troost bij elkaar. Pastoor Eugene Jongerden heeft een kort gebed uitgesproken en aangekondigd dat zondagmorgen om 10.30 een samenkomst georganiseerd wordt in hetzelfde Noorddamcentrum. Pastor Jan Adolfs, die volgens planning zondagochtend om 10.30 uur een eucharistieviering zou houden in de kerk, zal nu de samenkomst in het Noorddamcentrum leiden.