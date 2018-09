Man met steekwond in tuin in Eindhoven aangetroffen

In Eindhoven is dinsdagavond een gewonde man in een tuin aangetroffen.

Het slachtoffer werd rond 18.30 uur aangetroffen met een steekwond in een tuin aan de Beethovenlaan. De toedracht van de steekpartij is volgens een woordvoerder van de politie nog onbekend. Over de identiteit van het slachtoffer is eveneens nog weinig bekend. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis overgebracht.

Omgeving is afgezet, forensisch rechercheurs doen sporenonderzoek.