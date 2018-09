Max Verstappen opent pop-up store in nieuwe Jumbo

De meest succesvolle Formule 1-coureur van ons land was vandaag aanwezig bij de opening van de grootste supermarkt van het Noorden. In de nieuwe Jumbo Foodmarkt in Groningen opende Max Verstappen de deuren van een tijdelijke Max Verstappen pop-up store. Fans kunnen hier, vanaf vandaag één maand lang, een Red Bull Racing Formule 1-wagen bewonderen, bijzondere Max Verstappen items bekijken en officiële Max Verstappen en Red Bull Racing merchandise kopen.

De Max Verstappen pop-up store werd geopend in het kader van de opening van de Jumbo Foodmarkt. Deze winkel biedt ruim 4.000 m² food experience en ruim 30.000 producten, waaronder het grootste vegan assortiment van Nederland. Chef-koks en versspecialisten bereiden hier ter plekke verse gerechten, zoals sushi, verse pizza’s en broodjes.

Max Verstappen pop-up store

Door de verbouwing tot Jumbo Foodmarkt is er binnen de supermarkt ruimte vrijgemaakt die de mogelijkheid biedt om bijzondere activiteiten te ontplooien. De Max Verstappen pop-up store opent haar deuren. Hier kan men een Red Bull Racing Formule 1-wagen bewonderen en er worden diverse bijzondere Max Verstappen memorabilia tentoongesteld, zoals een originele raceoverall en de gele Jumbo helm die de Nederlander droeg tijdens de gewonnen race in Oostenrijk. Ook wordt er officiële Max Verstappen en Red Bull Racing merchandise verkocht, uiteenlopend van accessoires tot kleding en caps. De winkel werd persoonlijk geopend door Max Verstappen en is vanaf 19 september t/m 21 oktober elke woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 17.30 uur, op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur geopend. Alleen in de Max Verstappen pop-up store in Groningen loopt - zo lang de voorraad strekt - een speciale actie: bij aankoop van een oranje Max Verstappen 2018 driver cap ontvangt men een gratis 4 pack Red Bull.

Racen tegen Max

Na de opening maakte Max tijd voor zijn fans. Op een podium naast de Jumbo Foodmarkt werd hij onder het toeziend oog van duizenden fans geïnterviewd en maakte hij diverse selfies met het publiek. Een gelukkige fan mocht bovendien virtueel racen tegen Verstappen. Max is enthousiast over de tijdelijke Max Verstappen pop-up store: “Ik heb altijd enorm veel steun gehad van mijn fans. Super dat zij nu niet alleen in Limburg, maar ook tijdelijk hier in Groningen terechtkunnen om deze Formule 1-auto en een aantal voor mij bijzondere items in het echt te zien. Jumbo is al jarenlang een trouwe sponsor van mij. Mooi om te zien hoe hun wereld en die van mij hier onder het dak van de Jumbo Foodmarkt in Groningen samen komen.”n lekker gebakje natuurlijk!