Doden en gewonden bij eenzijdig ongeval Assen

Omstreeks 22.30 uur kwam de auto met vijf inzittenden door nog onbekende oorzaak tegen een boom tot stilstand op de Lonerstraat. Twee van de inzittenden overleden op de plaats van het ongeval. Volgens de politie zijn de drie andere slachtoffers ernstig gewond geraakt.

Om hulp te bieden aan de slachtoffers rukte de hulpdiensten met groot materieel uit, waaronder een traumateam. Ook meerdere eenheden van brandweer en politie waren op de plaas van het ongeval. Doormiddel van schermen werd de zicht op het ongeval aan het publiek ontnomen.

De politie heeft het ongeval in onderzoek

