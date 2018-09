Adviescommissie waardedaling woningen bevingsgebied Groningen benoemd

Het kabinet heeft een onafhankelijke commissie benoemd die het kabinet gaat adviseren over de regeling voor waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen. 'De commissie moet voor 1 januari aangeven hoe ook deze vorm van schade het beste publiek kan worden afgehandeld', zo meldt het ministerie van Economische Zaken maandagmiddag.