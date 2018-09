Nederland strijdt voort tegen mensenhandel op migratieroutes

‘Dat was slechts het begin, het is nu tijd dat de sancties echt tanden krijgen. Ernstige mensenrechtenschendingen en de gevaarlijke migratie met behulp van mensenhandelaren moeten een halt wordt toegeroepen’, aldus minister Blok (Buitenlandse Zaken). Nederland werkt in dit initiatief samen met sleutellanden als Libië en Niger.

Nederland organiseerde vandaag samen met de ministers van Buitenlandse Zaken van Niger, Kalla Ankourao, en Libië, Mohamed Taher Siala, een internationale ministeriële conferentie in New York over het duurzaam dwarsbomen van mensenhandel. Minister Blok onderstreepte in New York het belang van de aanpak van mensenhandel. ‘Het afschrikwekkende effect van sancties moet de daders van deze ernstige mensenrechtenschendingen duidelijk maken dat de VN-Veiligheidsraad kan optreden wanneer het moet’, aldus de minister.

Door het aannemen van de sancties door de VN-Veiligheidsraad afgelopen juni, na maandenlange onderhandelingen, kunnen deze mensenhandelaren niet meer in de luwte opereren. Ze mogen hun land niet verlaten en alle landen moeten hun tegoeden bevriezen. Minister Blok: ‘Alle ogen zijn op hen gericht. We zien dat zij zich in een hoek gedreven voelen. En niet alleen die zes. Andere mensenhandelaren voelen de druk nu ook: hun bedrijfsmodel is plotseling in waarde gedaald’.

Minister Blok roept landen vandaag op door te pakken met de strijd tegen internationale mensenhandel op migratieroutes. Ten eerste vergt dat de volledige en ondubbelzinnige uitvoering van de aangenomen sancties. Nederland gaat een internationaal netwerk oprichten om tegoeden sneller te traceren en landen te stimuleren die tegoeden te bevriezen.

Ten tweede wil Nederland met andere landen onderzoeken of we meer mensenhandelaren in Libië aan de sanctielijst kunnen toevoegen. ‘Wat Nederland betreft hoeft het niet bij deze zes te blijven. Er zijn nog steeds mensenhandelaren actief die elke dag mensenrechtenschendingen plegen. Ik zeg tegen hen: weet dat we jullie in het vizier hebben’.

Tenslotte bekijkt Nederland of sancties tegen mensenhandelaren en -smokkelaars ook in andere landen ingezet kunnen worden. Landen met bestaande sanctieregimes als Mali kunnen uitkomst bieden. Met behulp van dat soort parate instrumenten zoeken we naar extra slagkracht bij de aanpak van personen die betrokken zijn bij mensenhandel en het smokkelen van migranten’, zegt minister Blok.