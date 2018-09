'Minder snelle stijging AOW-leeftijd'

De AOW-leeftijd gaat mogelijk niet al in 2021 naar 67 jaar, maar pas in 2025.

Die toezegging zou het kabinet hebben gedaan tijdens de onderhandelingen met de sociale partners over een nieuw pensioenstelsel. Dit schrijft de Volkskrant woensdag. Volgens de krant melden diverse bronnen rond de onderhandelingen dat minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) heeft aangeboden de pensioengerechtigde leeftijd langzamer te verhogen. De minister hoopt hiermee een doorbraak te forceren. Het kabinet, de werkgevers en de vakbonden konden geen overeenstemming vinden over de details bij het moderniseren van het pensioenstelsel.

De Telegraaf schreef in mei al over een conceptakkoord van wergevers en vakbonden. Daarin stond al hetzelfde voorstel: langzamere verhoging van de pensioenleeftijd in ruil voor zeker pensioen en afschaffing van de doorsnee-premie. DIt laatste houdt in dat jongeren niet meer meebetalen aan het pensioen van ouderen. Het afschaffen van de doorsneepremie levert een gat op voor ouderen en het repareren daarvan zal veel geld gaan kosten.

In het nieuwe plan, dat 500 miljoen euro gaat kosten, wordt de pensioenleeftijd van 67 jaar niet in 2021 bereikt, maar waarschijnlijk vier jaar later. Door de pensioenleeftijd minder snel te verhogen dan eerder gepland krijgen zestigplussers meer ruimte om te wennen aan het feit dat ze langer moeten doorwerken dan gedacht.Tot nu toe hield Koolmees vast aan 67 jaar in 2021 omdat hij een inhaalslag wilde maken. Sinds de invoering van de AOW in 1956 is de pensioenleeftijd 65 geweest, terwijl de levensverwachting ondertussen flink steeg. Met zijn tegemoetkoming ter waarde van 500 miljoen euro zou het kabinet met name de vakbond FNV over de streep willen trekken.