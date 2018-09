Kenniscentrum Rutgers start campagne om mannen meer te betrekken bij anticonceptie

Voor het voorkomen van zwangerschap ben je samen verantwoordelijk. Mannen kunnen vrouwen helpen bij het kiezen van een betrouwbare anticonceptiemethode, en vrouwen tot steun zijn bij de lasten en eventuele bijwerkingen. Of anders hun verantwoordelijkheid nemen door met condoom te vrijen. Het is in hun eigen belang! Daarom start Kenniscentrum Rutgers woensdag 26 september, op Wereld Anticonceptie Dag, met een campagne die mannen bewuster moet maken van hun rol bij het kiezen van anticonceptie. Anticonceptie lijkt nog steeds een vrouwenzaak te zijn, maar als het aan het kenniscentrum Rutgers ligt, nemen ook mannen meer verantwoordelijkheid om een zwangerschap te voorkomen. Dit schrijft Kenniscentrum Rutgers op de website.

"De meeste anticonceptiemiddelen worden door vrouwen gebruikt", laat Rutgers weten. "Ze moeten naar een arts, aan hun anticonceptie denken en hebben mogelijk last van bijwerkingen. Mannen hebben vooral de lusten van seks, terwijl het voorkomen van onbedoelde zwangerschap natuurlijk net zo goed de verantwoordelijkheid is van mannen."

In het belang van mannen

Verantwoordelijkheid van vrouwen én mannen voor anticonceptiegebruik verlicht niet alleen de zorg en lasten van vrouwen, maar is ook in het belang van mannen. Zij kunnen onverwachts worden geconfronteerd met een zwangerschap, terwijl ze dachten dat hun partner anticonceptie gebruikte. Vrouwen vergeten de pil wel eens, stoppen met anticonceptie vanwege bijwerkingen of zijn zich niet altijd bewust van omstandigheden waarin ze ondanks anticonceptiegebruik toch zwanger kunnen worden, zoals bij overgeven of diarree. Mannen die niet met condoom willen vrijen beseffen vaak niet dat het risico op ongeplande zwangerschap dan aanwezig is.

Niet altijd goed beschermd

Tijdig in gesprek gaan over een betrouwbare anticonceptiemethode is dus noodzakelijk. Het gaat nog te vaak mis: 1 op de 5 vrouwen is ooit in haar leven onbedoeld zwanger geweest. Het afgelopen jaar kreeg 3 procent van de mannen en vrouwen te maken met een onbedoelde zwangerschap, blijkt uit het onderzoek Seksuele Gezondheid in Nederland van Rutgers. Twee op de vijf gaven aan dat er wel anticonceptie werd gebruikt, maar niet altijd consequent en er ging ook wel eens iets mis in het gebruik. Maar liefst 8% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd heeft geslachtsgemeenschap zonder anticonceptie, terwijl ze niet zwanger zijn of zwanger willen worden.

Wat mannen kunnen doen

Tegenover de verantwoordelijkheid om betrokken te zijn bij het voorkomen van een onbedoelde zwangerschap, hebben mannen ook het recht om te weten welke anticonceptiemethoden er zijn, of en hoe deze gebruikt worden en wat zij kunnen doen om vrouwen te steunen bij een goed gebruik van anticonceptie. Bijvoorbeeld helpen bij de keuze voor een methode die bij de vrouw past. Haar bijstaan als zij bijwerkingen ervaart van het gekozen middel. Haar herinneren aan een nieuwe pilstrip, prikpil, ring of pleister. Delen in de kosten van anticonceptie. En wanneer ze niet zeker weten of de vrouw zich goed beschermt tegen zwangerschap: een condoom gebruiken. De enige methode waarmee je tegelijk beschermd bent tegen soa.

Op de campagnepagina www.seksualiteit.nl/gedeelde-verantwoordelijkheid staan filmpjes over dit onderwerp.