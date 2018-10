Ingebruikname regenboogzebra in Leek

In navolging van diverse plaatsen krijgt Leek een regenboogzebra. Een regenboogzebra, uitgevoerd in de kleuren van de regenboogvlag, is bedoeld om aandacht te vragen voor diversiteit en acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen.

Een groep scholieren van de Rsg de Borgen in Leek (afd. Lindenborg) is binnen de school actief om het onderwerp onder de aandacht te brengen.

In het kader hiervan wordt op donderdag 11 oktober 2018, op de "coming-out-day", om 12.30 uur door wethouder Karin Dekker met deze scholieren een regenboogzebra onthuld ter hoogte van de ingang van de Lindenborg aan de Waezenburglaan in Leek.