Nieuwbouwkoopwoningen 13 procent duurder

Nieuwbouwkoopwoningen waren in het tweede kwartaal bijna 13 procent duurder dan een jaar eerder. Deze prijsstijging is groter dan bij bestaande koopwoningen, die in dezelfde periode bijna 9 procent duurder zijn geworden. In de Europese Unie zijn er vier landen waar de verkoopprijzen van koopwoningen meer toenamen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en het Kadaster.

De stijging van de verkoopprijzen van beide soorten koopwoningen is gestaag groter geworden in de afgelopen drie jaar. De prijs van nieuwbouwkoopwoningen loopt de laatste drie kwartalen meer op dan die van de bestaande koopwoningen. Daarvoor lagen de prijsontwikkelingen dichter bij elkaar.

Huizenprijzen stijgen harder dan Europees gemiddelde

Alle koopwoningen gezamenlijk, uitgedrukt in de huizenprijsindex (hpi), waren in het tweede kwartaal 9,3 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is twee keer zoveel als gemiddeld in Europa. Daarmee behoort Nederland in Europa tot de landen met de grootste prijsstijging van koopwoningen. Nederland is een van de zeven EU-landen waar de prijsstijging van nieuwbouwkoopwoningen boven de 10 procent lag.