Agenten raken onwel na aantreffen busje met drugsafval

Chemische lucht geroken

In de nacht van woensdag op donderdag konden de politiemensen de bestelauto op de Nieuwe Postweg in Tholen aan de kant van de weg zetten. Ze roken bij de bus een chemische lucht en zagen dat er vloeistof uit de achterzijde van de bus lekte, waarop de brandweer ter plaatse kwam.

Resten

Na onderzoek en metingen werd de laadruimte van de bestelbus geopend. Op de laadvloer troffen ze resten van een vloeistof aan, mogelijk afkomstig van een eerdere drugsdumping. De bus bleek bovendien begin dit jaar in Arnhem gestolen te zijn en te zijn voorzien van valse kentekenplaten. De twee inzittenden van de bus zijn aangehouden. Het gaat twee inwoners van Poortvliet van 32 en 20 jaar oud. Ze zijn voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet en worden vandaag verhoord.

Onwel

De agenten die betrokken waren bij de melding, geven later in de nacht van woensdag op donderdag aan dat ze zich niet lekker voelden. Mogelijk zijn hun klachten veroorzaakt door de chemische lucht die in hun kleding/schoenen is gaan zitten. De politiemensen zijn op het politiebureau nagekeken door ambulancepersoneel.

Drugsafval erg gevaarlijk en schadelijk

Drugsafval is erg gevaarlijk en bijzonder schadelijk voor mens, dier en natuur. De stoffen zijn zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig. Als de chemicaliën in het grondwater terecht komen, leidt dit tot waterverontreiniging, met alle schadelijke gevolgen van dien.

Handenvol geld

Naast de milieuschade en gezondheidsrisico’s kosten dumpingen van drugsafval de belastingbetaler handenvol geld. Hebt u het vermoeden dat iemand zich bezig houdt met de productie van drugs en/of het lozen van drugsafval, neem dan contact op met de politie via www.meldmisdaadanoniem.nl of hun telefoonnummer 0800 7000.