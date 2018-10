OM vordert observatie in PBC na schietpartij Harderwijk

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland heeft vrijdag gevorderd dat een 32-jarige man uit Harderwijk ter observatie wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC). 'Hij wordt ervan verdacht eind februari een man te hebben neergeschoten bij een woning aan de Margrietlaan in Harderwijk', zo heeft het OM vrijdag bekendgemaakt.

Celstraf

Als de rechtbank de vordering niet toewijst, eist de officier van justitie in plaats daarvan een gevangenisstraf van 8 jaar. Tegen een tweede verdachte, een 23-jarige man uit Harderwijk, is een gevangenisstraf van 5 jaar geëist.

Ruzie

Het slachtoffer is op 28 februari dit jaar door de 32-jarige van dichtbij met een vuurwapen beschoten na onenigheid over een geldbedrag, dat het slachtoffer nog van verdachte tegoed zou hebben. Er was ruzie ontstaan tussen het slachtoffer en de twee verdachten, waarbij op een gegeven moment de 23-jarige man een vuurwapen aan de 32-jarige man gaf. Deze loste kort daarop van dichtbij een schot op het slachtoffer, dat gewond raakte en aan zijn verwondingen moest worden geopereerd.

Korte afstand

Volgens de officier van justitie hebben de mannen gezamenlijk opgetrokken en is er sprake van nauwe, bewuste samenwerking. Hij acht medeplegen poging doodslag wettig en overtuigend bewezen. “Het schieten op korte afstand op de borstkas is per definitie levensbedreigend. Het slachtoffer heeft echt enorm geluk gehad”, aldus de officier.

Afpersing

De 32-jarige man is eerder veroordeeld na een afpersing in 2013, waarbij ook met een vuurwapen is geschoten. “Eerder opgelegde straffen hebben kennelijk geen indruk gemaakt”, stelt de officier. De 32-jarige verdachte beroept zich op zijn zwijgrecht en wil niet meewerken aan psychologische onderzoeken. Het OM vordert daarom een observatie bij het PBC om meer duidelijkheid te krijgen over de geestesgesteldheid van deze man. Subsidiair eist het OM een gevangenisstraf van 8 jaar.

Midden in woonwijk

De 23-jarige man hoorde een gevangenisstraf van 5 jaar tegen zich eisen. Zijn strafeis is lager, omdat hij niet de feitelijke schutter was en - in tegenstelling tot de andere verdachte - wel heeft meegewerkt aan verschillende onderzoeken. De officier van justitie spreekt al met al van een zeer ernstig feit. “Niet alleen heeft het slachtoffer geluk gehad, het is ook midden in een woonwijk gebeurd. Het raakt daardoor vele mensen die zich onzeker en onveilig gaan voelen.” De rechtbank in Zutphen doet over twee weken uitspraak.