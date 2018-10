'Lichaam in recreatieplas Sibculo geen misdrijf'

De politie die sinds donderdag 11 oktober onderzoek naar de lijkvinding in een recreatieplas een de Gemeenteweg in Sibculo gaat er op dit moment vanuit dat er geen sprake is van een misdrijf. Dit heeft de politie maandagavond bekendgemaakt.

Vermoeden buitenlandse identiteit

Het lichaam van een onbekende man werd die donderdag rond 18.45 uur in het water aangetroffen. 'Het onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer is nog gaande. Er is een redelijk vermoeden wie hij is, maar dit is nog niet vastgesteld', aldus de politie. Het gaat waarschijnlijk om iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft.