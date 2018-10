Man met kogelwerend vest aangehouden in Stadskantoor Utrecht

De politie heeft in het Stadskantoor in Utrecht dinsdagmiddag een man aangehouden omdat hij zich verdacht gedroeg.

De man had een zware tas bij zich en droeg een kogelwerend vest. Hij had plaatsgenomen in de wachtruimte van het Stadskantoor. De politie kon de man op een rustige manier aanhouden. Een onderzoek moet uitwijzen wat de man van plan was.