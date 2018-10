Rode Kruis: Driekwart Nederlanders niet goed voorbereid op overstroming

Mensen hebben lang niet alle geadviseerde noodvoorraden in huis: nog geen 1 op de 3 heeft minimaal 3 liter water in flessen in voorraad en bijna 1 op de 10 zegt helemaal niets in huis te hebben voor als het mis gaat. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis in de Week van Ons Water. Het Rode Kruis adviseert mensen na te gaan of zij in een risicogebied wonen en zich beter voor te bereiden op overstromingen.

De ondervraagden maken zich maar weinig zorgen (26%) over de kans op overstromingen, terwijl 60% van Nederland kan overstromen.[1] De Noordzee kan met zware storm en hoogwater een bedreiging vormen, maar ook extreme regenval of veel smeltwater in de rivieren kan tot wateroverlast leiden. Deze zomer zijn de dijken nog extra in de gaten gehouden in verband met de droogte, die ook tot dijkdoorbraken kan leiden. Door klimaatverandering neemt het risico toe dat rivieren buiten hun oevers treden.

“Het is begrijpelijk dat mensen hier niet dagelijkse mee bezig zijn, maar wel onverstandig. Ze denken dat de kans klein is dat ze ermee te maken krijgen, maar als het wel gebeurt, zijn de gevolgen enorm,” aldus Astrid Roggen, hoofd Goed Voorbereid & Zelfredzaamheid van het Rode Kruis. “Iedereen zou moeten checken of hij in een risicogebied woont. Verder raden we aan dat iedereen een noodpakket in huis heeft, want dat kan altijd van pas komen. Niet alleen bij overstromingen, maar ook bij extreem weer of als het water afgesloten wordt.”

Bij een overstroming valt de elektriciteit vaak uit, kan het water niet weg, kunnen internet en tv uitvallen, en kunnen hulpdiensten niet meteen bij iedereen ter plaatse komen. In de tussentijd moeten mensen zich op een veilige plek warm en droog zien te houden. Daarom raadt het Rode Kruis aan om een noodpakket in huis te hebben. Hierin zou in ieder geval minimaal 3 liter water per persoon, houdbaar eten, warmhouddekens, een EHBO-kit, waterdicht verpakte lucifers, waxinelichtjes, een fluitje, een radio op batterijen en een zaklamp moeten zitten. Ook een voorraad medicijnen als je die gebruikt, is aan te raden. Bijna 60% van de ondervraagden gaf overigens aan deze voor een week in huis te hebben.

Evacuatiespel

Om mensen bewust te maken van de risico’s op overstromingen en hun kennis mee te geven over de voorbereidingen die ze kunnen treffen, heeft het Rode Kruis samen met ‘Ons Water’ het evacuatiespel ontwikkeld. In drie minuten moeten spelers van het spel beslissen welke noodzakelijke spullen ze meenemen naar een fictieve zolder. Alle districten van het Rode Kruis krijgen het spel, dat ze kunnen inzetten tijdens activiteiten of evenementen in hun regio.

