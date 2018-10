Oud-premier Wim Kok (PvdA) overleden

In zijn woonplaats Amsterdam is op 80 jarige leeftijd oud-premier en voormalig PvdA-voorman Wim Kok overleden. Dit maakte de familie bekend. Kok overleed in het ziekenhuis aan de gevolgen van een hartkwaal in het bijzijn van zijn vrouw Rita, kinderen en kleinkinderen.