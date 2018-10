Meerdere mannen aangehouden voor vals geld

De afgelopen maand heeft de politie in Almere meerdere mannen aangehouden voor het betalen met vals geld of het bezit ervan. Het ging hierbij om valse 50-euro-biljetten.

Oplettende burgers waarschuwden de politie direct toen ze doorhadden dat ze met valse biljetten werden betaald. Twee mannen van 19 en 20 jaar uit Almere konden op heterdaad worden betrapt. Beiden zijn aangehouden.

In een ander geval controleerden agenten een groepje mannen dat zich verdacht gedroeg. Eén van hen, ook een 19-jarige man uit Almere was in het bezit van valse biljetten. Alle eurobiljetten zijn in beslag genomen en vernietigd.

Herken vals geld

Regelmatig krijgt de politie meldingen van betalen met vals geld in de horeca, supermarkten of bij het aankopen van zaken via bijvoorbeeld Marktplaats. Let dus op bij het aannemen van 50-euro-biljetten. Voor het herkennen van vals geld ga je naar de site van De Nederlandse Bank: www.dnb.nl/echtofvals.nl