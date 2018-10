Man verdacht bedreigingen burgemeester Van Zanen wordt vrijgelaten

Een 58-jarige man uit Utrecht die verdacht wordt van het bedreigen van de burgemeester van Utrecht wordt vrijgelaten. Dit meldt de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht woensdag.

Uitspraak 13 november

'Hoewel het vonnis in deze zaak op 13 november wordt uitgesproken is de rechtbank Midden-Nederland van oordeel dat de verdachte niet langer in voorarrest kan worden gehouden', aldus de rechtbank.

Voorarrest

De man wordt ervan verdacht de burgemeester van Utrecht drie keer te hebben bedreigd. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. De verdachte zit sinds zijn aanhouding in juli in voorarrest.

Straf niet hoger dan voorarrest

De rechtbank is van oordeel dat in geval van een veroordeling de op te leggen straf niet hoger zal zijn dan de tijd die de verdachte al heeft vast gezeten. Zijn voorlopige hechtenis wordt daarom opgeheven. De rechtbank heeft hierbij gekeken naar straffen die in vergelijkbare zaken worden opgelegd.