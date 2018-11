Grote partij nep merkkleding in beslag genomen

In een groot onderzoek naar de handel in nep merkkleding, heeft de politie afgelopen weekend zes mannen aangehouden. Het gaat om vier inwoners van Utrecht en twee uit Rotterdam. Op een bedrijventerrein in Utrecht werd een grote partij nep merkkleding aangetroffen. Volgens de politie is de geschatte marktwaarde 200.000 euro.

Busje

Op 2 november controleerde agenten van de landelijke eenheid een busje op de Stadbaan in Utrechtse Leidsche Rijn. In de bus werd een partij nep merkkleding aangetroffen. De chauffeur en bijrijder, beide uit Rotterdam, werden aangehouden.

Opslagloods

Een dag later werd er een controle uitgevoerd in een opslagloods in Utrecht. Hier werd een hele grote partij nep merkkleding aangetroffen. Hier werd een 33-jarige man uit Utrecht aangehouden. Bij de verdachte zijn een aantal telefoons, bijna vierduizend euro in contanten en zijn auto in beslag genomen. Even later werden op het thuisadres van de verdachte nog eens drie mannen uit Utrecht aangehouden. Zij waren bezig dozen afkomstig uit het huis in twee personenauto’s te laden. Ook in deze dozen zat zoals de deskundige vaststelde, nep merkkleding.

Volksgezondheid

Alle verdachten zijn na verhoor op vrije voeten gesteld. De politie stelt een nader onderzoek in naar de handel en de herkomst van de kleding in. Alle merkhouders zoals Philipp Plein, Dolce & Gabanna en Dsquerd doen aangifte van inbruik op het merkenrecht. De goederen kunnen in sommige gevallen, door gebruik van verkeerde lijm of verfsoorten, ook schadelijk voor de volksgezondheid zijn.