Nieuw middel in de strijd tegen fout geld

De gemeente Amsterdam is in oktober door de bestuursrechter in het gelijk gesteld bij de toepassing van een nieuwe barrière in de strijd tegen crimineel geld. Onlangs is een vergunning geweigerd voor een restaurant aan de Sloterplas en heeft een Syrisch fastfood restaurant in de binnenstad zijn deuren moeten sluiten. Deze ondernemers konden onvoldoende aantonen waar hun investeringsgeld vandaan kwam.

Eerder werd een vergunning pas geweigerd als de gemeente zelf kon aantonen dat het om fout geld gaat. Nu is het omgedraaid: de vergunningaanvrager moet aantonen dat het om goed geld gaat: toon maar aan waar komt je geld vandaan. Hiermee heeft de gemeente een krachtig middel in handen om ondernemers bij twijfel de toegang tot de Amsterdamse horeca te weigeren.

Helderheid

In deze nieuwe werkwijze moet de vergunningaanvrager complete helderheid verschaffen over het geld dat de financier in zijn horeca stopt. Is het niet transparant, dan wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld en mag er niet worden geëxploiteerd. In het geval van het Syrisch fastfoodrestaurant dreigt daardoor zelfs een faillissement.

Intrasparant

Deze nieuwe werkwijze is ontworpen door een innovatief team van het Organized Crime Field Lab, genaamd ‘ IJgeld’. Onder begeleiding van de universiteiten van Harvard en Tilburg worden in het hele land teams samengesteld die ‘ wicked problems’ aanpakken in de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit. Team IJgeld, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente, openbaar ministerie (OM), politie, Financial Intelligence Unit (FIU, de overheidsinstantie waar ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) heeft naar een oplossing gezocht voor de buikpijn die wordt gevoeld als intransparant geld geïnvesteerd wordt in de vergunde horeca.

Steun in de rug

Dit past binnen de brede aanpak van ondermijning in de stad. De gemeente wil geen zaken hoeven doen met niet-transparante ondernemers. De uitspraak van de bestuursrechter is een steun in de rug voor de integere ondernemer met hart voor de stad.