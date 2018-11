Hoge celstraf voor homogeweld

Een 28-jarige man uit Heerhugowaard is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar en 6 maanden celstraf voor geweld tegen 2 homoseksuelen.

Het gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag beslist. De straf is 1 jaar hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie en ook beduidend hoger dan de 40 maanden gevangenisstraf die de rechtbank oplegde. Het hoger beroep was door de verdachte ingesteld.

Pogingen doodslag

Het geweldsincident speelde zich af op het Amsterdamse Damrak in de vroege ochtend van 18 juni 2017. Het hof oordeelde dat sprake was van 2 pogingen doodslag in het openbaar. De slachtoffers werden door meerdere mannen, onder wie verdachte, tegen het hoofd geslagen en geschopt. Daarvan ondervinden zij nog steeds problemen.

Homohaat

Het hof spreekt van onmiskenbaar homo-gerelateerd geweld, hoewel de verdachte ontkende dat hij het op homoseksuelen had voorzien. De slachtoffers werden zonder aanleiding door de verdachte uitgescholden waarbij hun geaardheid duidelijk een rolspeelde. Wat later werden zij door de verdachte en zijn maten in elkaar geslagen en getrapt. Het hof rekent de verdachte deze zinloze haatmisdrijven zeer ernstig aan. Daarnaast ziet het hof de man als de aanstichter van het geweld. Ondanks dat hij een paar keer bij de slachtoffers werd weggetrokken, bleef hij doorgaan.

Schadevergoeding

Beide slachtoffers hebben, naast schade aan hun gebit, psychische schade aan het incident overgehouden. De man moet daarom ook aan beide slachtoffers onder meer medische kosten en smartengeld betalen.