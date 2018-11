OM wil 15 maanden cel voor frauderend juweliersechtpaar

Vrijdag heeft het Functioneel Parket voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 15 maanden geëist tegen 4 verdachten; een echtpaar, hun dochter en hun voormalig schoonzoon. 'Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt hen het plegen van faillissementsfraude bij het faillissement van hun juwelierszaak in de zomer van 2016', zo meldt het OM vrijdag.

Faillissement

Het echtpaar stond hoog in aanzien, ze waren maatschappelijk betrokken, hun juwelierszaak was hun levenswerk. Door het faillissement kwam dit allemaal ten einde. Het was de bank die het faillissement in 2016 had aangevraagd. Ongeloof over de gang van zaken volgde. Evenals weerstand tegen de bank en tegen alle gevolgen die een faillissement met zich meebrengt. Wat volgde was de vlucht van de verdachten naar het buitenland waardoor zij ruim een jaar spoorloos zijn geweest, aldus de officier.

Eigenrichting

Volgens de officier heeft hun weerstand er toe geleid dat het verdachte echtpaar niet wilde aanvaarden dat zij niet meer zelf mochten beschikken over hun bezittingen en hun inkomsten. Die weerstand heeft er toe geleid dat ze hun leven zijn blijven leiden alsof er geen faillissement had plaatsgevonden. Daar had een curator niets mee te maken. Dergelijke weerstand heeft volgens de officier een naam: eigenrichting. Eigenrichting is het recht in eigen hand nemen zonder daartoe de geëigende rechtsgang te bewandelen. Dit heeft er toe geleid dat de verdachten ruim 2 ton euro aan geld en goederen uit de boedel hebben onttrokken. En die eigenrichting heeft er ook toe geleid dat hun dochter en (ex-)schoonzoon hierin zijn meegetrokken.

Onttrekkingen uit de boedel

Het plegen van onttrekkingen uit een boedel is volgens het OM niets anders dan stelen van schuldeisers. Zo is het bezit van twee luxe auto’s, garageboxen met inboedel, een vakantievilla in Spanje en Spaanse bankrekeningen lange tijd voor de curator verzwegen. Ook de opbrengst van de verkoop van een van de auto’s en de opbrengst van de verkoop van de vakantievilla is verborgen gebleven, ondanks dat de curator daar gericht naar gevraagd had. De helft van de opbrengst bleek in een plastic zak te zijn meegegeven aan hun dochter en schoonzoon en in Nederland in een schoenendoos in de inloopkast te zijn bewaard.

Ernst van de feiten

Volgens het echtpaar is het faillissement aan de bank te wijten en onnodig. Hun rechtvaardigheidsgevoel is gekrenkt wat er toe heeft geleid dat ze niet hebben willen aanvaarden en beseffen dat ze daadwerkelijk failliet waren. Maar mag je dan de curator buiten spel zetten? Mag je dan je vakantievilla verkopen en het geld in eigen zak steken? Het antwoord op deze vragen is: NEE. In Nederland spelen we niet voor eigen rechter, aldus de officier.

Strafeisen

Het echtpaar heeft er werkelijk alles aan gedaan om inkomsten en bezit te versluieren en weg te maken en heeft zich meer dan een jaar voor de curator verborgen gehouden. Ook hebben zij hun dochter en schoonzoon betrokken bij het plegen van de strafbare feiten en daarmee misbruik gemaakt van de loyaliteit die kinderen van nature hebben voor hun ouders en schoonouders.

Valsheid in geschrifte

Zij hebben zich niet alleen schuldig gemaakt aan het plegen van onttrekkingen, ook hebben ze niet voldaan aan de informatieverplichting en hebben ze valsheid in geschifte gepleegd. Een gevangenisstraf van 15 maanden voor het echtpaar, een gevangenisstraf van 9 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar voor hun (ex) schoonzoon en een werkstraf van 180 uur en 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar voor hun dochter vindt de officier dan ook op zijn plaats. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.